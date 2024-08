Vela, Pescetto in difficoltà nell’unica regata odierna alle Olimpiadi. Azzurra ancora in lizza per la Medal Series nel Kite

Tanta attesa e poca azione nella seconda giornata di Opening Series del Kite femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il vento si è rivelato infatti troppo leggero per poter effettuare tutte le prove previste, con gli organizzatori che hanno alzato bandiera bianca dopo lo svolgimento di una sola regata di flotta nella speranza di poter recuperare almeno in parte nei prossimi giorni.

Si complica purtroppo la situazione di Maggie Pescetto, che mette a referto un negativo 14° posto (al momento scarta la squalifica della Race 2) ma resta comunque nella top10 della generale e di conseguenza pienamente in corsa per la qualificazione alla Medal Series. L’azzurra si trova attualmente in ottava posizione assoluta dopo cinque regate di flotta con 32 punti netti, a +6 sull’undicesima piazza della spagnola Gisela Pulido (virtualmente la prima delle escluse dalla fase finale).

Vittoria nella prova di oggi e leadership in solitaria nella graduatoria generale per la svizzera Elena Lengwiler, che precede di un’incollatura la britannica Eleanor Aldridge, la fuoriclasse americana Daniela Moroz e la francese Lauriane Nolot. Queste quattro sono in effetti le favorite della vigilia per le medaglie, anche se la strada è ancora lunga verso la Medal Series decisiva.