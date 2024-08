Vela, Maggie Pescetto subito protagonista e vicina alla top5 nel Kite femminile alle Olimpiadi

Va in archivio con un bilancio positivo sul fronte italiano la giornata inaugurale del Kite femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella acque di Marsiglia, in condizioni di vento stabile per intensità (10-14 nodi) ma meno per direzione e oscillazioni, Maggie Pescetto ha messo in mostra un ottimo rendimento candidandosi ad un ruolo da protagonista nel percorso di avvicinamento alla Medal Series.

L’azzurra, squalificata dalla seconda regata dopo la protesta di Israele, nelle altre tre prove ha firmato uno score di 5-3-10 che le consente di inserirsi al settimo posto assoluto nella generale con 18 punti netti (potendo scartare al momento i 21 punti della squalifica).

Leadership della classifica condivisa a quota 5 punti dalla francese Lauriane Nolot e dalla britannica Eleanor Aldridge, che precedono di un’incollatura la svizzera Elena Lengwiler e la fenomenale americana Daniela Moroz. Domani il programma prevede altre quattro regate di flotta, sulle 16 complessive pianificate nell’Opening Series.