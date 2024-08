Vela, come funziona la Medal Series del kite con Pianosi: un regolamento contorto

Tra le varie classi presenti nel programma olimpico della vela ai Giochi di Parigi 2024, il format del Kite (al debutto assoluto nel contesto a cinque cerchi) è di gran lunga il più complesso e intricato. Il regolamento della Medal Series dà un vantaggio enorme al primo e al secondo della classifica generale al termine della fase di qualificazione, anche se teoricamente anche il decimo potrebbe ancora vincere la medaglia d’oro.

Proiettandoci nello specifico alla competizione maschile, l’azzurro Riccardo Pianosi si presenterà alla Medal Series da testa di serie numero 3. Andiamo a scoprire meglio cosa dovrà fare per salire sul podio olimpico, obiettivo non semplice ma alla sua portata. Il marchigiano prenderà parte alla semifinale del gruppo A insieme al francese Axel Mazella (6°), il brasiliano Bruno Lobo (7°) ed il cinese Qibin Huang (10°).

Le semifinali termineranno quando uno degli atleti accumulerà tre vittorie. Per effetto della classifica dell’Opening Series, l’argento mondiale in carica avrà già due vittorie di default e Mazella una, mentre gli altri cominceranno da zero. Il vincitore di ciascuna semifinale avanzerà in finale. Ultimo atto in cui sono già ammessi automaticamente i primi due della generale: lo sloveno Toni Vodisek ed il singaporiano Max Maeder.

Anche in questo caso la competizione proseguirà fino a quando uno dei protagonisti non conquisterà il terzo punto, con Vodisek che partirà da 2 e Maeder da 1, mentre gli atleti che provengono dalle semifinali avranno zero punti al via. I partecipanti verranno classificati in base al numero di vittorie accumulate e, in caso di pareggio, la posizione si determina in base al risultato dell’ultima gara disputata.