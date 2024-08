Vela, cancellata la Medal Race di Tita/Banti! Tutto rinviato, non cambia la classifica

Nulla di fatto. Dopo oltre due ore di attesa in acqua, è arrivata la decisione definitiva di rimandare a domani la Medal Race della classe mista Nacra 17 valevole per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli organizzatori sono stati costretti a rinviare la regata decisiva per le medaglie a causa di un vento troppo leggero e instabile, che avrebbe reso impossibile il regolare svolgimento della prova.

In precedenza, sul campo di regata “Marseille”, sono andate in scena le Medal Race (inizialmente in programma ieri e rinviate a oggi) del singolo femminile ILCA 6 e (dopo un primo tentativo interrotto a metà) del singolo maschile ILCA 7 facendo slittare l’orario d’inizio della competizione riservata ai catamarani foiling Mixed Nacra 17.

Ruggero Tita e Caterina Banti dovranno attendere un giorno in più dunque per poter disputare la regata finale, che stabilirà la classifica conclusiva dei Nacra 17 alle Olimpiadi 2024. Agli azzurri basterà un settimo posto per conquistare la medaglia d’oro a prescindere dal risultato degli argentini Majdalani/Bosco, distanti 14 punti nella generale.