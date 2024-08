Vela, a che ora la Medal Race di Tita/Banti oggi alle Olimpiadi: programma, combinazioni, tv

Tutto pronto (vento permettendo) a Marsiglia per la Medal Race della classe mista Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi è prevista la regata decisiva per l’assegnazione delle medaglie, ma in caso di necessità gli organizzatori hanno la possibilità di rimandare tutto a domani (giornata di riserva) nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteo.

Italia grande protagonista come di consueto con i fenomenali Ruggero Tita/Caterina Banti, leader della generale con un vantaggio incoraggiante di 14 punti sull’Argentina di Majdalani/Bosco e 20 su Gran Bretagna e Nuova Zelanda. Nonostante il punteggio doppio a disposizione in Medal Race, gli azzurri sono già certi di andare a medaglia e blinderebbero l’oro con un settimo posto (o meglio) a prescindere dal risultato dei sudamericani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Medal Race dei Nacra 17 con Tita/Banti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A CHE ORA LA MEDAL RACE DI TITA/BANTI OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 7 agosto

Ore 14.43 Medal Race Nacra 17 con Ruggero Tita/Caterina Banti

TITA/BANTI VINCONO LA MEDAGLIA D’ORO SE…

Arrivano settimi

Arrivano ottavi e gli argentini non vincono

Arrivano noni e gli argentini finiscono terzi o peggio

Arrivano decimi e gli argentini finiscono quarti o peggio

Vengono squalificati, gli argentini finiscono quinti o peggio, e non vincono né i britannici né i neozelandesi

