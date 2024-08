US Open 2024, Mattia Bellucci a un passo dalla top 100: ecco come può entrarci

Mattia Bellucci è sempre più vicino alla top 100 del ranking ATP. Un posto nei primi 100 che per il tennista lombardo probabilmente arriverà presto, ma che si deve ancora garantire nonostante il passaggio dalle qualificazioni al main draw e il successo al primo turno contro Stan Wawrinka.

Per il nativo di Busto Arsizio manca una vittoria per l’approdo in top 100: in caso di successo contro Christopher O’Connell al secondo turno, ecco che l’azzurro entrerebbe per la prima volta in carriera tra i primi 100 del mondo. La continuità avuta nella seconda parte della stagione è davvero notevole e questo sarebbe un premio ulteriore per il livello al quale si sta esprimendo.

Difficilissimo sarà andare oltre al terzo turno per Bellucci, visto che probabilmente ci sarebbe la sfida a Jannik Sinner, ma già raggiungere questa fase consentirebbe di chiudere questo torneo in una nuova dimensione per l’azzurro.

RANKING ATP MATTIA BELLUCCI

Ranking ufficiale 26 agosto: 555 punti, 101° posto

Ranking virtuale con il passaggio al secondo turno: 549 punti, 102° posto

Ranking virtuale con il passaggio al terzo turno: 599 punti, 93° posto

Bellucci scarta questa settimana 75 punti della vittoria del Challenger di Cassis + 16 punti dei quarti del Challenger di Maiorca