US Open 2024, l’accoppiata Medvedev-Alcaraz un possibile esame severo per l’anca e il fisico di Sinner

Un percorso in salita. Non è stato particolarmente favorevole per Jannik Sinner il sorteggio del tabellone degli US Open. L’altoatesino, testa di serie n.1, ha visto replicarsi quanto era già accaduto a Wimbledon, ovvero l’eventuale incrocio nei quarti di finale contro Dannil Medvedev (n.5 del mondo) e nelle semifinali l’atteso confronto con Carlos Alcaraz.

Sull’erba di Church Road si sa come sia andata a finire, con l’affermazione del russo in cinque set e un Sinner sull’orlo del ritiro per un problema di salute chiaro, forse anche un po’ condizionato da quanto poi abbiamo saputo un paio di giorni fa in merito al suo test positivo al doping a Indian Wells. Da questo punto di vista, Jannik ha dimostrato un grande forza mentale nel gestire la situazione, ottenendo comunque grandi risultati.

Tuttavia, per quanto accaduto a Cincinnati, il pusterese è tornato a manifestare fastidi all’altezza dell’anca e la vera incognita sarà la sua resistenza fisica in match al meglio dei cinque set, contro rivali così qualificati, che lo costringeranno a spingere non poco da tutti i punti di vista. Un conto è riuscire a spuntarla in un torneo, pur prestigioso come quello dell’Ohio al meglio dei tre parziali, e un altro è in un Major.

Vedremo se gli incroci saranno come quelli attesi, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma è chiaro che Jannik dovrà superarsi se davvero vorrà far suo l’ultimo Slam dell’anno, vista la sequenza di incontri che lo attende dal primo turno in avanti.

TABELLONE US OPEN 2024 JANNIK SINNER

Primo turno: Mackenzie McDonald

Secondo turno: Michelsen/Qualificato

Terzo turno: Nicolas Jarry [26]/Stan Wawrinka

Ottavi di finale: Tommy Paul [14]/Arthur Fils [24]

Quarti di finale: Daniil Medvedev [5]/Stefanos Tsitsipas [11]/Felix Auger Aliassime [19]

Semifinale: Carlos Alcaraz [3]/Hubert Hurkacz [7]

Finale: Novak Djokovic [2]/Alexander Zverev [4]/Andrey Rublev [7]