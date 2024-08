US Open 2024, Jannik Sinner in conferenza stampa: “Sono sempre stato positivo anche quando le cose stavano andando male”

Buona la prima per Jannik Sinner allo US Open 2024, anche se c’è da cancellare un primo set giocato male dall’azzurro. Alla fine il numero uno del mondo ha sconfitto in rimonta l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 6-2, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà un altro statunitense, Alex Michelsen.

In conferenza stampa Sinner si è soffermato sul proprio cammino in quest’ultimo Slam dell’anno, ma focalizzandosi su obiettivi molto vicini: “L’obiettivo è quello di preparare al meglio la prossima partita. E’ inutile parlare di risultati nel futuro. Credo che questa partita era importante, lo è sempre la prima in un Grande Slam a prescindere da come sta uno mentalmente e fisicamente. Posso essere contento di come ho finito la partita e speriamo di partire meglio”

Il numero uno del mondo ha parlato ancora del difficile periodo che ha dovuto passare, anche per via dell’inchiesta doping che lo ha travolto: “Credo che ci siano cose ben peggior di quelle che ho vissuto. Io ho sempre provato a restare positivo anche quando le cose stavano andando male. Ho capito che il tennis per me è uno sport importante, ma c’è ben altro nella vita. Bisogna tenersi stretto le persone che uno ama, perchè sono quelle che alla fine ti stanno vicino, ti capiscono, che ti tengono su di morale anche nei momenti difficili. Questa è stata sicuramente la cosa più importante che ho avuto nell’ultimo periodo”.

Su cosa si è detto con Vagnozzi e Cahill: “Ovviamente erano contenti per come era andata la partita e soprattutto della reazione. Nel primo set ho avuto tante chance e non sono riuscito a sfruttarle, con lui che giocava molto bene. Ho dovuto cambiare qualcosa rispetto al piano partita, ma alla fine ho alzato il livello e sono contento della vittoria”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini