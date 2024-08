US Open 2024, debutti comodi per Djokovic, Dimitrov, Rublev e Zverev, fuori Rune e Bublik. Avanti Berrettini e Musetti

Passa alla storia la giornata di debutto degli US Open 2024. Una giornata intensa, portata a conclusione nonostante degli scorci di pioggia abbattutosi su New York, con gioie e dolori per i colori italiani. Sorridono infatti Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, vittoriosi con Reilly Opelka e Albert Ramos-Vinolas, ko invece Luca Nardi e Luciano Darderi con Roberto Bautista Agut e Sebastian Baez.

Debutto comodo per Novak Djokovic, che nonostante non abbia brillato ha avuto ragione in maniera comoda su Radu Albot; per lui ora il connazionale Laslo Djere, che ha superato in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff. Più convincenti le partite di Grigor Dimitrov, capace di battere di slancio il qualificato francese Kyrian Jacquet, di Casper Ruud, che ci mette un set per prendere le misure al cinese Yunchaokete Bu, e di Andrey Rublev con Thiago Seyboth Wild, mentre Alexander Zverev ha lasciato per strada un set contro il connazionale Maximilian Marterer.

Tante gioie invece per gli Stati Uniti. Ben Shelton non ha problemi con Dominic Thiem, ormai non più lo spauracchio che poteva essere qualche anno fa, mentre Taylor Fritz risolve il rompicapo Camilo Ugo Carabelli dopo la prima frazione e si propone come prossimo avversario di Berrettini. Ok anche Frances Tiafoe, che ci mette quatto set per sconfiggere Aleksandar Kovacevic.

Sarà invece Miomir Kecmanovic il prossimo avversario di Lorenzo Musetti; il serbo si salva dal match con Yoshihito Nishioka, che spreca un match point con un doppio fallo per poi ritirarsi all’inizio del quinto accasciandosi sul terreno. Dalla parte del tennista di Carrara fuori Holger Rune, che viene spazzato via dall’altro giocatore stars and stripes Brandon Nakashima, mentre va ko anche Alexander Bublik che fa il Bublik ed esce sconfitto al quinto dal giovane Shang Juncheng.

US OPEN 2024, I RISULTATI DEL 26 AGOSTO

R. Carballes Baena b. J. Choinski 6-2 6-3 5-7 6-7 6-3

M. Krueger b. H. Grenier 4-6 6-3 6-4 7-5

U. Humbert b. T. Monteiro 6-3 6-4 6-4

A. Zverev b. M. Marterer 6-2 6-7 6-3 6-2

R. Bautista Agut b. L. Nardi 7-5 7-6 7-6

J. Shang b. A. Bublik 6-4 3-6 5-7 6-3 6-4

F. Comesana b. D. Stricker 4-6 6-3 7-6 6-3

B. Shelton b. D. Thiem 6-4 6-2 6-2

M. Berrettini b. A. Ramos-Vinolas 7-6 6-2 6-3

C. Ruud b. Y. Bu 7-6 6-2 6-2

A. Popyrin b. S. Kwon 7-5 6-2 6-3

P. Martinez b. M. Kasnikowski 6-7 6-1 6-2 3-6 7-6

A. Rublev b. T. Seyboth Wild 6-3 7-6 7-5

T. Fritz b. C. Ugo Carabelli 7-5 6-1 6-2

J. Lehecka b. M. Fucsovics 1-6 6-4 6-3 3-0 RIT.

L. Musetti b. R. Opelka 7-6 1-6 6-1 7-5

F. Cerundolo b. S. Ofner 5-7 6-4 6-4 6-2

M. Kecmanovic b. Y. Nishioka 7-6 2-6 5-7 7-5 1-0 RIT.

T. M. Etcheverry b. G. Mpetshi Perricard 6-4 6-2 6-3

G. Monfils b. D. Schwartzman 6-7 6-2 6-2 6-1

A. Muller b. A. Walton 6-3 6-7 6-3 6-4

G. Dimitrov b. K. Jacquiet 6-3 6-4 6-2

A. Shevchenko b. D. Koepfer 6-3 7-5 5-7 6-2

A. Rinderknech b. C. Eubanks 6-4 4-6 3-6 6-3 7-6

R. Hijikata b. A. Davidovich Fokina 7-6 3-6 6-4 6-3

B. Nakashima b. H. Rune 6-2 6-1 6-4

S. Baez b. L. Darderi 6-4 6-7 6-0 7-6

F. Tiafoe b. A. Kovacevic 6-4 6-3 4-6 7-5

A. Cazaux b. P. Carreno-Busta 6-1 6-3 6-3

T. Griekspoor b. S. Nagal 6-1 6-3 7-6

L. Djere b. J-L. Struff 6-7 6-1 6-7 6-4 6-2

N. Djokovic b. R. Albot 6-2 6-2 6-4