Tuffi, l’Italia sogna in grande verso Los Angeles 2028 con la generazione di Santoro e Barberi

Si pensa al futuro. L’Ital-tuffi ha prolungato il proprio digiuno da medaglie nelle Olimpiadi di Parigi. Tre quarti posti sono arrivati in Francia nella gara maschile e femminile del sincro dai tre metri e nella prova individuale di Chiara Pellacani sempre dai tre metri. La romana avrebbe potuto puntare alla top-3, ma dalla sua ha l’età e le qualità per poterci riprovare.

Oltre a Pellacani chi potrebbe esserci in grado nel prossimo futuro di puntare a qualcosa di ambizioso? Di sicuro, può rispondere all’appello Matteo Santoro. Il 17enne sta seguendo un percorso che potrebbe portarlo ai piani molto alti dei tuffi. Diventato il più giovane atleta a vincere una medaglia europea in questa specialità a livello italiano, si è distinto insieme a Pellacani con medaglie continentali e mondiali nel sincro mixed, ma la sua traiettoria è sul trampolino dai tre metri individuale.

A livello juniores, infatti, ha vinto tutto quello che c’era da vincere e ora è atteso al salto di qualità nel prossimo quadriennio. La crescita dei coefficienti nel suo programma è stato evidente in quest’annata e lo sviluppo dell’atleta fa pensare che Santoro possa essere uno di quegli atleti in grado di lottare per le posizioni di vertice per i Giochi del 2028.

Oltre al 17enne romano, sono meritevoli d’attenzione il 16enne Davide Barberi, che in una specialità difficile come la piattaforma è stato in grado di tingersi d’argento negli ultimi Eurojunior a Rzeszow, in Polonia. Da osservare anche Valerio Mosca, capace di conquistare l’oro europeo nella citata competizione in terra polacca con Santoro nella gara del sincro dai tre metri.

Sul versante femminile si spera nell’esplosione di Giorgia De Sanctis, a medaglia negli Europei menzionati dai tre metri (bronzo) e nel sincro dai tre metri (argento) insieme a Rebecca Ciancaglini, quest’ultima argento dal metro. In altre parole, c’è del fermento e l’obiettivo sarà avere un gruppo di qualità nelle prossime manifestazioni internazionali.