The Rugby Championship 2024, il Sudafrica vince ancora in Australia e resta solo in vetta

Dopo il successo di Brisbane, il Sudafrica passa anche a Perth, superando l’Australia in trasferta per 12-30 nella seconda giornata del The Rugby Championship 2024, marca il punto di bonus offensivo e resta da solo in vetta alla classifica con 10 punti, staccando la Nuova Zelanda, seconda con 5 e distanziando l’Argentina, ferma a 4, ed i Wallabies, bloccati a quota 0.

Nel primo tempo l’Australia si porta subito in vantaggio grazie al piazzato di Lolesio al 3′, ma gli ospiti rispondono al quarto d’ora di gioco dalla piazzola con Mngomezulu. Al 17′ il Sudafrica passa a condurre con la meta non trasformata di Fassi.

I padroni di casa, però, accorciano con il calcio di punizione di Lolesio al 21′. Al 26′ gli Springboks si riportano sul +5 con il piazzato di Mngomezulu, ma il solito Lolesio dalla piazzola al 37′ fissa lo score sul 9-11 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Sudafrica si porta oltre distanza di break con la meta firmata al 43′ da van Staden e convertita da Mngomezulu, ma al 47′ l’Australia torna a -6 grazie al piazzato di Lolesio. Gli Springboks tornano ad allungare al 63′ grazie alla meta non trasformata di Marx, poi i Wallabies restano in 14 contro 15 per il cartellino giallo rimediato da Uru al 72′, e subito gli ospiti ne approfittano.

Al 74′ Marx sigla la seconda marcatura personale e la quarta complessiva, che vale anche il punto di bonus offensivo, dato che l’Australia non va mai in meta nel corso della sfida, ed il neoentrato Pollard converte e fissa il punteggio sul definitivo 12-30.