Tennistavolo, vanno alla Cina i primi due titoli del doppio femminile alle Paralimpiadi

Sono andati entrambi a coppie cinesi i primi due titoli nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024: si sono conclusi i tornei di doppio femminile WD14 e WD5, e non sono arrivate medaglie per l’Italia, dato che ieri erano state eliminate ai quarti le azzurre Michela Brunelli / Giada Rossi nel WD5.

Nel doppio femminile WD 14 l’oro è andato alle cinesi Huang Wenjuan / Jin Yucheng, che hanno regolato nell’ultimo atto le tedesche Stephanie Grebe / Juliane Wolf, sconfitte per 3-1 (11-4, 9-11, 11-8, 11-8), mentre le medaglie di bronzo sono state conquistate dalle britanniche Felicity Pickard / Bly Twomey, battute in semifinale dalle cinesi per 3-1 (6-11, 11-6, 11-3, 11-6) e dalle norvegesi Aida Husic Dahlen / Merethe Tveiten, piegate dalle teutoniche nel penultimo atto per 3-2 (11-5, 7-11, 6-11, 11-9, 11-5).

Nel doppio femminile WD5 il titolo è stato centrato dalle cinesi Liu Jing / Xue Juan, vittoriose sulle sudcoreane Seo Su Yeon / Yoon Jiyu, battute per 3-1 (11-7, 11-7, 8-11, 11-9), mentre sono salite sul gradino più basso del podio le thailandesi Dararat Asayut / Chilchitparyak Bootwansirina, giustiziere delle azzurre ai quarti, ma poi superate dalle cinesi nel penultimo atto per 3-1 (9-11, 13-11, 12-10, 11-7), e le brasiliane Catia Oliveira / Joyce Oliveira, regolate dalle sudcoreane in semifinale per 3-0 (11-6, 11-9, 13-11).