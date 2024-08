Tennistavolo, la Svezia sorprende la Germania al maschile, bene Corea e Giappone al femminile

Altra giornata dedicata ai tornei a squadre di tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la fine degli ottavi di finale e l’inizio dei quarti di finale, sia al maschile che al femminile.

La sorpresa principale è arrivata nel tabellone maschile, con l’eliminazione della Germania per mano della fantastica Svezia che ha vinto addirittura per 3-0. Vincente nettamente il doppio composto da Kristian Karlsson e Anton Kallberg su Dang Qiu e Timo Boll. Trascinante poi è stata la rivelazione del tabellone di singolo Truls Moregard che ha sconfitto 3-2 Dimitrij Ovtcharov. Ha infine chiuso Anton Kallberg che ha battuto 3-1 Timo Boll.

In semifinale ci sarà il Giappone vincente per 3-1 su Cina Taipei con grazie al doppio Shinozuka/Togami, il successo in singolare dello stesso Shunsuke Togami e la chiusura di Tomokazu Harimoto contro Chuang dopo che aveva perso contro Lin.

Al femminile si sono qualificate per la semifinale da pronostico il Giappone e la Corea del Sud. Giappone che ha sconfitto per 3-0 la Thailandia con il doppio Hayata/Hirano, Hiu Hirano che poi ha vinto il singolare conclusivo, così come ha vinto in singolo Miwa Harimoto. Corea che ha vinto 3-0 contro la Svezia con il doppio Shin/Jeon e i singoli vinti da Lee Eunhye e Jeon Jihee.