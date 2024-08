Tennis, Nicola Pietrangeli sul forfeit di Jannik Sinner alle Olimpiadi: “Cosa poteva fare? Lo sa solo lui…”

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del Masters 1000 di Montreal (Canada) che segnerà il via della campagna nordamericana ai massimi livelli ma, soprattutto, il ritorno al tennis di Jannik Sinner, vincitore un anno fa dell’Open del Canada che, come tradizione, alterna un anno a Toronto e uno nella città del Quebec.

L’altoatesino, com’è ben noto, ha dovuto dare forfeit ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per colpa della tonsillite che lo ha colpito dopo il torneo di Wimbledon. La sua assenza sotto i Cinque Cerchi ha fatto molto discutere ma l’altoatesino ha tenuto a sottolineare che quella assenza sia pesata parecchio: “Il forfait mi ha spezzato il cuore, era uno dei miei obiettivi stagionali. La tonsillite è stata difficile, ho preso antibiotici per quasi una settimana e non ho toccato la racchetta per giorni. Quando sono partito per il Canada non ero in perfette condizioni, ora sto molto meglio e ogni giorno che passa mi sento più forte. Ho avuto modo di guardare qualche gara ma non ho visto molto tennis”.

Tra i numerosi commenti ricevuti sulla sua mancata partecipazione ai Giochi Olimpici parigini, è arrivato anche quello di Nicola Pietrangeli, leggenda azzurra del tennis. Nell’immediatezza della notizia il due volte vincitore del Roland Garros aveva sentenziato: “Che brutta notizia, un vero peccato. Jannik era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buone possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani…vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Matteo Berrettini adesso”.

Nelle ultime ore Nicola Pietrangeli, non ha dato peso a quanto accaduto. “Cosa avrebbe potuto fare? Questo dovete chiederlo a Sinner, lo può sapere solo lui”. (Fonte: IlSussidiario.net). Un modo per chiudere la polemica oppure per rimanere volutamente evasivo? Per il momento Jannik Sinner si concentra sul cemento canadese. Per tutto il resto attendiamo le prossime dichiarazioni dell’ex tennista classe 1933.