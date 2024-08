Tennis, Jasmine Paolini: “Devo ringraziare Sara Errani, qualche anno fa non volevo giocare in doppio”

Jasmine Paolini ha trovato le energie fisiche e mentali per rifarsi nel doppio dopo l’uscita di scena nel torneo di singolare alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’amara sconfitta negli ottavi di finale contro la slovacca Anna Karolína Schmiedlová è stata mitigata dal grande percorso affrontato con Sara Errani, sublimato dal raggiungimento della Finale.

Le due azzurre, vittoriose contro le ceche Karolina Muchova/Linda Noskova, hanno centrato un obiettivo che nella storia del tennis italiano non si era mai verificato, in quanto la storica medaglia ottenuta esattamente un secolo fa sempre nella capitale francese da Uberto De Morpurgo era un bronzo.

In questo caso, le due ragazze nostrane saranno in ballo per un oro o un argento, avendo quindi la certezza di aver conquistato una medaglia. Le azzurre affronteranno la coppia vincente dalla sfida tra le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo e le russe Andreeva/Shnaider.

Un risultato frutto della grande amicizia che c’è tra le due ragazze che hanno avuto modo di ringraziarsi a vicenda per il risultato: “Anche io sono felicissima, e se lei deve ringraziare me, io altrettanto devo ringraziare probabilmente molte più volte lei. Gliel’ho detto prima, io fino a qualche anno fa non volevo giocare in doppio. Essere qui e avere una medaglia è qualcosa di incredibile. Sicuramente devo ringraziare lei che l’anno scorso mi ha chiesto di provare a qualificarci per le Olimpiadi e adesso siamo qui e abbiamo una medaglia“, ha dichiarato Paolini.