Tennis, chi è Pierluigi Basile? Un giovanissimo che ha scritto la storia nel Challenger di Todi

Un nuovo prospetto da seguire. Si chiama Pierluigi Basile ed è di Martina Franca. Queste le generalità del 17enne che negli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup ha scritto una pagina di storia. Grazie all’affermazione contro Gabriele Pennaforti nel Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events, il giovanissimo pugliese ha conquistato la sua prima affermazione nel tabellone principale di un torneo di questa tipologia, dopo aver affrontato con successo le qualificazioni.

Una vittoria in rimonta con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 dopo tre ore e dieci minuti, in un confronto in cui c’è stata anche un’interruzione per pioggia. Con questo risultato, il classe 2007 è diventato il primo tennista nato nel 2007 a superare le qualificazioni e vincere un match di main draw in un Challenger.

Ma qual è la storia di questo ragazzino e da dove viene? Pierluigi è allievo del navigato tecnico Fabio Gorietti ed è seguito da Alessio Torresi (Tennis Training di Foligno). Si è laureato campione italiano U16 nel 2023 ed è dotato di un fisico importante e ben strutturato. Ha un dritto decisamente pesante, gioca il rovescio a una mano e ha un bel servizio, su cui però c’è tanto da lavorare.

In sostanza, un giocatore da osservare con attenzione che potrebbe regalare soddisfazioni, anche sfruttando il momento favorevole di cui sta godendo il tennis italiano, avendo modelli a cui rifarsi decisamente importanti.