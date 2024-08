Tennis, Carlos Alcaraz deluso: “Fa malissimo, ho dato tutto”

Carlos Alcaraz è l’immagine tangibile della delusione al termine della finale olimpica di tennis sulla terra di Parigi. Il tennista spagnolo è uscito sconfitto dall’ultimo atto a cinque cerchi con un doppio 7-6 durato quasi tre ore e per la prima volta non lo vediamo con il solito, caratteristico sorriso nonostante il ko, conscio di aver perso una bella occasione.

L’iberico è davvero affranto al termine della partita e lo dimostra candidamente ai microfoni di Eurosport, facendo fatica a parlare e a trattenere la sua delusione. Alex Corretja, intervistatore per Eurosport deve addirittura interrompere l’intervista per dargli il tempo di ricomporsi e di poter rispondere alle domande.

Alla fine l’ex giocatore ha deciso di lasciare carta bianca ad Alcaraz, che trova la forza di rispondere: “Abbiamo lottato tanto, è stata una sfida molto difficile una partita di due set giocata quasi in tre ore. Ho avuto delle chance e non le ho sfruttate, questo ora è un momento difficile. Al tiebreak ha fatto qualcosa di più, ha preso il suo vantaggio e lo ha meritato“.

In chiusura Alcaraz continua a non nascondere la propria delusione, forse perdendo l’occasione di potersi mettere al collo l’oro olimpico: “Fa malissimo perdere così, ma esco a testa altissima, so che ho dato tutto”.