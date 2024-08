Taekwondo oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 8 agosto, tv, streaming

Dopo la grande delusione di ieri per l’infortunio ed il quinto posto di Vito Dell’Aquila, quest’oggi si volta pagina per la seconda giornata del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais verranno assegnati altri due titoli, con protagoniste le categorie 68 kg uomini e 57 kg donne, senza azzurri impegnati in attesa di calare l’ultimo asso Simone Alessio (nella -80 kg).

Favorito d’obbligo nella gara maschile dei -68 kg l’uzbeko Rashitov, che dovrà però fare attenzione ad alcuni avversari insidiosi come il britannico Sinden, il turco Recber e l’iberico Perez Polo. Cina in pole position al femminile nei 57 kg con la numero 1 del seeding Luo Zongshi, ma possono sognare in grande anche la britannica Jones, la taiwanese Lo Chia-ling, la canadese Skylar Park e la mina vagante coreana Kim Yu-jin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TAEKWONDO OLIMPIADI OGGI

Giovedì 8 agosto

9.00 Turno preliminare 68 kg uomini

9.09 Ottavi di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

14.30 Quarti di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

16.11 Semifinali 68 kg uomini e 57 kg donne

19.30 Ripescaggi 68 kg uomini e 57 kg donne

20.19 Finali 68 kg uomini e 57 kg donne

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.