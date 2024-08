Taekwondo, infinito Vito Dell’Aquila! Risale da 0-4 e con una rimonta folle approda ai quarti delle Olimpiadi!

Forte emozioni sin dal mattino al Grand Palais per il taekwondo italiano, con Vito Dell’Aquila che rischia l’eliminazione al primo turno ma si inventa una rimonta clamorosa negli ultimi 15 secondi del round decisivo e sconfigge il kazako Samirkhon Ababakirov approdando così ai quarti di finale nei -58 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Prosegue dunque il tentativo di difesa del titolo per la medaglia d’oro di Tokyo 2021, che se la vedrà al prossimo turno con il temibile ungherese Omar Salim. Il fuoriclasse pugliese ha pagato inizialmente un evidente handicap fisico (a livello di altezza) rispetto al suo avversario, subendo ben quattro calci alla testa in due minuti e perdendo abbastanza nettamente il primo round con lo score di 12-6 in favore di Ababakirov.

La seconda frazione è stata più equilibrata, con il ventenne asiatico che ha sbloccato il punteggio con un altro calcio alla testa da 3 punti per poi farsi rimontare da un doppio calcio ravvicinato al tronco da parte di Dell’Aquila. Il nativo di Mesagne è stato capace di conservare il minimo vantaggio (4-3) fino al termine, pareggiando i conti e forzando il round di spareggio.

Terzo parziale in cui sono stati la tensione ed il tatticismo a regnare sovrani per oltre un minuto e mezzo, mentre negli ultimi 30 secondi è successo di tutto: calcio alla testa da 3 punti per Ababakirov e cartellino giallo all’azzurro (per caduta), sotto 4-0 a 16 secondi dalla fine. Sull’orlo del baratro il Campione Olimpico in carica si è ribellato alla sconfitta, ribaltando la situazione con uno spettacolare calcio in rotazione al tronco (tecnica da 4 punti) e con un colpo alla testa che ha fissato il punteggio sul 7-4.