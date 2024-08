Taekwondo, assegnati gli ultimi tre titoli paralimpici a Parigi. Festeggiano Regno Unito e Uzbekistan

Si è appena conclusa la terza giornata di gara del taekwondo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Sulla pedana del Grand Palais sono andate in scena quest’oggi le ultime tre categorie di peso in programma: -80 kg e +80 kg maschile, +65 kg femminile. Non erano presenti atleti azzurri, con l’Italia che ha terminato questa edizione con un bilancio di una medaglia (il bronzo di Antonino Bossolo nei 63 kg).

Day-3 trionfale per la delegazione britannica, che ha conquistato ben due ori sui tre a disposizione. Matt Bush si è imposto nei pesi massimi (+80 kg) battendo in finale per 5-0 il russo Aliaskhab Ramazanov, mentre il terzo gradino del podio è stato condiviso dall’iraniano Hamed Haghshenas e dall’americano Evan Medell.

Vittoria britannica anche nei +65 kg al femminile con Amy Truesdale, che ha battuto nell’ultimo atto la messicana Fernanda Vargas Fernandez per 26-13, mentre si sono aggiudicate il bronzo la marocchina Rajae Akermach e la greca Eleni Papastamatopoulou. Oro uzbeko nei -80 kg con Asadbek Toshtemirov dopo il successo per 38-17 sul messicano Luis Mario Najera, mentre si sono attestati in terza piazza l’iraniano Alireza Bakht ed il sudcoreano Joo Jeong-hun.