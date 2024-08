Sollevamento pesi, Rizki Juniansyah trionfa nella -73 kg alle Olimpiadi! Il Re Shi fuori nello slancio

Clamoroso all’Arena Parigi Sud di Parigi, impianto che sta ospitando in questi giorni le prove di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il grande favorito del lotto, il cinese Zhiyoung Shi (oro a Rio 2016 e Tokyo 2020), è andato fuori gara dopo uno slancio thriller contrassegnato da tre alzate nulle. A spuntarla è stato quindi l’indonesiano Rizki Juniansyah, a cui sono bastati di fatto due tentativi per conquistare la medaglia d’oro, la prima della carriera.

Non poteva esserci responso più inaspettato. Il cinese infatti aveva passeggiato in occasione dello strappo, alzando in scioltezza 165 kg, ben dieci lunghezze in più rispetto al resto della concorrenza (i più vicini sono stati lo stesso Juniansyah e Luis Mosquera, i quali hanno alzato 155 kg).

Poi, nel secondo segmento, il dramma. Il nativo di Lingui District infatti ha sbagliato il primo tentativo di slancio. Poi, molto contratto, anche l’altro. Spalle al muro, la pressione, probabilmente combinata anche a qualche problema fisico, ha indotto il cinese a buttare ancora una volta il bilanciere indietro, uscendo così fuori gara.

Alla disperazione dell’asiatico si è alternata la gioia degli altri principali contendenti alla top 3. Il primo ad approfittarne è stato un commovente Rizki Juniansyah che, dopo essersi piazzato in zona medaglie dopo la prima frazione con 155 kg, ha alzato prima 191 kg e poi, con già l’oro nel collo 199 kg, raggiungendo il totale di 354 kg, nuovo record olimpico.

Applausi anche per il thailandese Weeraphon Wichuma, secondo con il nuovo record del mondo junior di 346 kg (148+198) precedendo un fantastico Dimotrov Andreev, bravissimo a compiere un percorso netto realizzando sei alzate valide confluite nel totale di 344 kg (154+190), con cui si è accomodato sul gradino più basso del podio, che sembrava davvero difficile alla vigilia.

Domani, venerdì 9 agosto, si svolgeranno le gare valide per la categoria -89 kg maschile (con Nino Pizzolato) e -71 kg femminile.