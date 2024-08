Sollevamento pesi, Olivia Reeves vince in scioltezza l’oro olimpico nella -71 kg

Terza giornata che va in archivio senza grandi sorprese per il sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella seconda e ultima finale del day-3 è arrivata infatti la vittoria della favorita statunitense Olivia Reeves nei -71 kg, categoria priva di cinesi (che hanno deciso di scartare questo evento, sapendo di rischiare una possibile sconfitta contro la rising star americana).

Reeves si è ritrovata dunque in un contesto favorevole per poter dominare la scena, facendo valere la sua solidità in entrambe le componenti di gara e trionfando con 262 kg di totale (117 kg di strappo, nuovo record olimpico di specialità, e 145 di slancio). Debutto olimpico coi fiocchi per la vice-campionessa del mondo in carica, che corona il suo sogno a soli 21 anni.

Argento agguantato in extremis e all’ultima alzata di slancio dalla colombiana Mari Levis Sanchez con 257 kg complessivi (112+145), superando di una lunghezza l’ecuadoriana Angie Paola Palacios Dajomes, che può comunque sorridere per il bronzo a quota 256 kg (116+140). Quarta piazza finale per la bielorussa Siuzanna Valodzka con 246, quinta per la padrona di casa francese Marie Fugue con 243.