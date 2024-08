Sandro Campagna: “Non ho preferenze per i quarti di finale, giochiamo sempre per vincere”

Il percorso fatto solo di successi del Settebello, che aveva vinto quattro partite consecutive, si interrompe alla quinta e ultima partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Parigi. In un incontro emozionante e combattuto, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Grecia con un punteggio di 9-8. La Nazionale italiana termina il proprio girone al secondo posto, visto che la Croazia è stata sconfitta nell’ultimo incontro di giornata sorprendentemente dagli Stati Uniti, a vincere il girone sono proprio gli ellenici. Gli azzurri di Sandro Campagna molto probabilmente se la vedranno con l’Ungheria nei quarti di finale, in una partita veramente dura che lancerà una delle due compagini verso le medaglie.

Le parole del commissario tecnico azzurro subito dopo il match: “Nel finale potevamo riprenderla; siamo stati un pizzico sfortunati, però non abbiamo giocato bene. Ci è mancata la profondità, abbiamo subito la loro e ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Inoltre abbiamo concesso troppo a uomini pari e non abbiamo sfruttato le tante superiorità conquistate dai nostri centroboa. Il quarto di finale sarà sicuramente difficile, il torneo è molto equilibrato e non ho preferenze. Noi giochiamo sempre per vincere”.