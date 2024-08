Ranking ATP, Jannik Sinner respinge l’attacco di Zverev: sarà di sicuro n.1 anche dopo gli US Open!

Missione compiuta e attacco respinto. Jannik Sinner ce l’ha fatta e ha battuto Alexander Zverev nella semifinale del Masters1000 di Cincinnati. Un risultato prestigioso per l’altoatesino, che finalmente si è tolto la soddisfazione di sconfiggere il tedesco dopo esserci riuscito solo una volta e ben quattro anni fa sulla terra rossa del Roland Garros.

Un successo di qualità e di sostanza per Sinner che, con l’approdo alla Finale (contro l’americano Frances Tiafoe), si garantisce la permanenza in vetta alla classifica mondiale anche dopo gli ormai imminenti US Open. A conti fatti, l’unico che avrebbe potuto insidiare il pusterese era proprio Zverev.

A Sascha sarebbe servita una magica doppietta, ovvero le affermazioni a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, con Sinner che in quest’ultimo caso non avrebbe dovuto spingersi oltre gli ottavi di finale. Le condizioni, con il risultato del match citato, sono state dunque disattese.

Il tedesco sarà quindi n.4 del seeding a Flushing Meadows e potrebbe incontrare il nostro portacolori in semifinale per un’eventuale rivincita. Chiaramente, l’azzurro si augura di fare meglio degli ottavi dell’anno passato, quando fu proprio il teutonico a estrometterlo dal torneo. Pertanto, il classe 2001 del Bel Paese si presenterà da testa di serie n.1

Di seguito il ranking aggiornato:

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 9410

2 Novak Djoković SRB 7460

3 Carlos Alcaraz ESP 7360

4 Alexander Zverev GER 7035

5 Daniil Medvedev RUS 6275

6 Andrey Rublev RUS 4805

7 Hubert Hurkacz POL 4055

8 Casper Ruud NOR 3855

9 Grigor Dimitrov BUL 3655

10 Alex de Minaur AUS 3445