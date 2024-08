Quando gareggia Paltrinieri nelle acque libere? Data, programma, orario, tv

Un argento e un bronzo per sottolineare quanto sia un immenso campione. Gregorio Paltrinieri ha fatto sognare anche oggi, nei 1500 stile libero delle Olimpiadi di Parigi: soltanto un Bobby Finke da record del mondo gli ha impedito di potersi fregiare dell’oro a cinque cerchi nella gara più lunga del mezzofondo a distanza di otto anni dalla prima volta, a Rio De Janeiro. Ma i suoi Giochi sono tutt’altro che terminati.

Difatti c’è ancora la 10 chilometri di fondo a cui pensare. Una gara discussa in ogni salsa a causa del suo svolgimento nelle acque della Senna. Una scelta parecchio discussa a causa dello stato del fiume per via delle numerose piogge abbattutesi sulla capitale francese, tanto da mettere in dubbio la disputa della stessa. Di fianco a Greg sarà presente anche Domenico Acerenza.

La gara maschile dei 10 chilometri di fondo verrà disputata il prossimo 9 agosto dalle 7.30. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile

PROGRAMMA NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.