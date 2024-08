Perché Nadia Battocletti è arrivata quarta e ha vinto il bronzo alle Olimpiadi: chi è stata squalificata

Nadia Battocletti ha sfoderato la miglior prestazione della carriera nella Finale olimpica dei 5000 metri ai Giochi di Parigi 2024, limando oltre 3 secondi al suo record italiano (che le consentì di conquistare il titolo europeo a Roma lo scorso giugno) e tagliando il traguardo in quarta posizione con il meraviglioso crono di 14:31.64 dopo aver bruciato nel rettilineo conclusivo la keniana Kipkemboi e l’etiope Taye.

Pochi minuti dopo la conclusione della gara è arrivata poi una notizia clamorosa, che ha fatto salire virtualmente l’azzurra sul terzo gradino del podio a cinque cerchi. La fuoriclasse keniana Faith Kipyegon, seconda all’arrivo dietro alla connazionale Beatrice Chebet e davanti all’olandese Sifan Hassan, è stata infatti squalificata per aver ostacolato in maniera illegale l’etiope Gudaf Tsegay in testa al gruppo quando stava per entrare definitivamente nel vivo il lungo sprint finale.

Kipyegon è stata declassata (per aver impedito la progressione di un’avversaria che si affianca) dunque in fondo alla classifica della competizione, in attesa del probabile ricorso del Kenya che potrebbe ancora ribaltare la situazione mettendo in discussione la medaglia di bronzo della campionessa d’Europa in carica. Ne capiremo di più nelle prossime ore, ma in ogni caso resta la strepitosa performance di Battocletti a cospetto delle migliori mezzofondiste del Pianeta.