Perché Antonio Tiberi si é ritirato alla Vuelta: Bahrain-Victorious falcidiata

Prima settimana di Vuelta drammatica per la Bahrain-Victorious. La compagine asiatica si è ritrovata nel terzo Grande Giro stagionale con una formazione ridotta a soli cinque uomini dopo nove tappe, con tre ritiri nel giro di tre giorni.

Prima era stata la volta di Damiano Caruso, fermato dal covid, poi, oggi non hanno concluso la nona tappa, che anticipava il giorno di riposo, l’austriaco Rainer Kepplinger e l’altro italiano Antonio Tiberi.

Questo è sicuramente il colpo più duro per la Bahrain-Victorious che puntava molto sul laziale, già quarto al Giro d’Italia in questo 2024. L’azzurro era ai piedi del podio anche al via della frazione odierna, vestendo la Maglia Bianca di miglior giovane.

Purtroppo però il caldo, fortissimo in queste giornate, ha distrutto le possibilità dell’azzurro. In crisi sin dalla prima ascesa di giornata, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, come comunicato dal team. “Antonio Tiberi si è sentito male durante la tappa 9, soffrendo di un colpo di calore, con una temperatura corporea elevata. I metodi di raffreddamento hanno aiutato a stabilizzarlo, e ora è in buone condizioni, ma purtroppo ha dovuto abbandonare la corsa”.