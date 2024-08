Pallanuoto, Parigi 2024: tutti i risultati dell’ultima giornata dei gironi. La Croazia perde con gli Stati Uniti

Si è conclusa la fase a gironi per la pallanuoto al maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ultima giornata, la quinta, che ha visto la prima sconfitta del Settebello di Sandro Campagna, battuto per 9-8 dalla Grecia in un match intensissimo. La Croazia perde clamorosamente con gli Stati Uniti e finisce in quarta piazza nel raggruppamento. Eliminato il Montenegro. Mentre nell’altro raggruppamento sorprendentemente l’Australia termina seconda, pur perdendo l’ultima sfida con il Giappone.

Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni.

RISULTATI PALLANUOTO PARIGI 2024

5ª giornata – lunedì 5 agosto all’Arena La Défense

Ungheria-Serbia (Girone B) 17-13 (2-4, 7-3, 6-2, 2-4)

Australia-Giappone (Girone B) 13-14 (5-2, 2-4, 2-4, 4-4)

Grecia-Italia (Girone A) 9-8 (2-2, 4-3, 0-1, 3-2)

Croazia-Stati Uniti (Girone A) 11-14 (2-5, 3-5, 2-1, 4-3)

Francia-Spagna (Girone B) 8-10 (1-3, 2-2, 4-2, 1-3)

Romania-Montenegro (Girone A) 7-10 (3-3, 1-2, 1-2, 2-3)

CLASSIFICHE

Girone A: Grecia 11, Italia 11, Stati Uniti 9, Croazia 9, Montenegro 5, Romania 0.

Girone B: Spagna 15, Australia 9, Ungheria 9, Serbia 6, Francia 3, Giappone 3.