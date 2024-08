Pallanuoto, imbarazzo Francia! La difesa si scansa per far segnare la Grecia, ma le elleniche rifiutano! E l’Italia ringrazia…

Una partita che ha dell’incredibile, una di quelle cose che si può dire di aver visto una sola volta nella vita. La colpa è ovviamente di un regolamento scellerato, che in caso di arrivo a pari merito tra tre compagini tiene conto della classifica avulsa solo per una sola squadra, per poi andare a guardare lo scontro diretto per premiare una delle due restanti.

Alle Olimpiadi di Parigi succede anche questo e l’ha vissuta da attrice non protagonista oggi il Setterosa. La Nazionale italiana di pallanuoto al femminile era spettatrice del match di stasera tra Francia e Grecia: l’unico risultato che avrebbe tirato fuori le azzurre sarebbe stata una vittoria con otto o più gol di scarto (o sette, dal 13-6) delle elleniche.

Il match è stato incredibile: la Francia per i primi tre quarti ha giocato alla pari con le greche, sulla carta molto più forti rispetto alle padrone di casa, salvo poi iniziare a subire reti su reti (parziale di 0-5 nell’ultimo tempo…). Le azzurre hanno iniziato ad avere i brividi nell’ultimo quarto, con la Grecia che ha raggiunto il +7, avendo in mano la palla del +8, con le transalpine che hanno provato in tutti i modi a far segnare le rivali, praticamente non difendendo con l’inferiorità numerica.

La Grecia però ha deciso di non tirare e, nell’azione successiva, le transalpine non hanno siglato l’autorete che avrebbe significato passaggio del turno. Un torneo che per fortuna è rimasto regolare, grazie anche alle scelte di greche e francesi.