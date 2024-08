Pallamano femminile, la finale per l’oro olimpico sarà Francia-Norvegia

Il torneo di pallamano femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha definito le proprie finaliste, sia per l’oro sia per il bronzo, che andranno ad incrociarsi nella giornata di sabato 10 agosto.

La prima squadra ad ottenere l’accesso alla partita che metterà in palio la massima gloria olimpica è stata la Francia che, in una partita molto tesa e combattuta, è riuscita ad avere la meglio per 31-28 sulla Svezia. Di rincorsa, dopo un primo tempo chiuso sotto 10-12, e all’overtime, dopo la parità dei regolamentari sul 25-25, le transalpine sono riuscite a spuntarla, grazie al break creato da Valentini, Nze Minko (in regime di “empty net”) e Nocandy.

A farle “compagnia”, cercando di contrastare la possibilità di back-to-back francese, sarà la Norvegia che, a sorpresa, ma con pienissimo merito, ha eliminato la Danimarca, controllando nei fatti la partita dall’inizio alla fine. Risultato finale in favore delle norvegesi, al 60′ di 25-21.

Questo il quadro delle finali, che si giocheranno il 10 agosto:

Svezia-Danimarca alle ore 10.00 (finale 3-4° posto)

Francia-Norvegia alle ore 15.00 (finale 1-2° posto)