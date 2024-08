Orient Express sbalordisce in apertura di Louis Vuitton Cup e surclassata Alinghi: attesa per la sfida con Luna Rossa

Orient Express si è presentata alla Louis Vuitton Cup come l’ultima arrivata, dopo aver acquistato la barca da Team New Zealand e con poco tempo per rodarsi a bordo degli AC75. La compagine francese era apparsa attardata rispetto agli avversari durante i preliminari disputati la scorsa settimana, ma oggi ha sfoderato una spettacolare prestazione in occasione della regata che ha aperto il torneo degli sfidanti, ovvero l’evento che designerà chi avrà il diritto di affrontare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.

Dopo un rinvio progressivo della partenza, che ha poi toccato i 35 minuti complessivi, a causa del bassissimo vento (5-7 nodi) che impediva agli scafi di alzarsi sui foil (prerogrativa di questi eccezionali mezzi) nelle acque di Barcellona, i timonieri Quentin Delapierre e Kevin Peponnet si sono resi protagonisti di una partenza migliore: si sono presentati in timing perfetto sulla linea virtuale del via, hanno deciso di prendere il lato sinistro del campo di regata e di lasciare la destra ai rivali (sulla carta la parte di campo più vantaggiosa).

Orient Express ha subito guadagnato duecento metri di margine nei confronti di Alinghi, mostrando una buona velocità ed eseguendo delle virate molto pulite e precise. Gli svizzeri hanno lanciato l’inseguimento, ma alle prime boe era già attardata di 27 secondi. I transalpini hanno commesso una sbavatura nel seguente lato di poppa, sbagliando una virata nei pressi del boundary e venendosi recuperare 14” dagli elvetici.

In quel frangente la compagine sponsorizzata dalla nota catena di alberghi AccorHotels non ha tremato e di bolina ha ripreso il largo. Il sodalizio meno accreditato della vigilia ha ristabilito le distanze, ha ricacciato indietro il ricco equipaggio seguito da Red Bull e lo ha spedito a mezzo chilometro di distanza. A quel punto è bastato amministrare la situazione e il consorzio ha vinto con 24” di vantaggio, lanciando un chiaro segnale a tutti gli avversari.

I transalpini non saranno una comparsa, tra l’altro a fine giornata torneranno in acqua per affrontare Luna Rossa, tra poco impegnata contro New Zealand. Ricordiamo che sono previsti due round robin, ovvero tutti gli sfidanti si fronteggiano due volte tra loro. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali della Louis Vuitton Cup, dunque l’affermazione odierna di Orient Express ha un peso specifico enorme nel confronto con Luna Rossa, INEOS Britannia, American Magic e proprio Alinghi.