Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 6 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (6 AGOSTO)

ATLETICA

Ore 19.57: finale martello femminile

Ore 20.15: finale salto in lungo maschile

Diciamolo subito: il 74,18 metri con cui Sara Fantini vinse gli Europei di Roma a giugno difficilmente basterebbe per salire sul podio. La canadese Camryn Rogers e l’americana DeAnna Price sono capaci di scagliare il martello ben oltre i 77 metri. Candidate al podio anche la cinese Jie Zhao, la statunitense Annette Nneka Echikunwoke, la moldava Bianca Florentina Ghelber e la primatista mondiale polacca Anita Wlodarczyk. Presumibilmente, per sognare, servirà valicare almeno quota 75 metri, forse anche 76.

Per quanto riguarda il salto in lungo maschile, Mattia Furlani dovrà avvicinare o superare il primato personale di 8,38 metri per sognare un posto sul podio. Se il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou appare una spanna sopra tutti, il giovane azzurro dovrà guardarsi in particolare dai giamaicani Carey McLeod e Wayne Pinnock, ma attenzione anche allo svizzero Simon Ehammer. Chiunque piazzi un salto sopra gli 8,50 metri potrebbe far saltare il banco.

Percentuali di medaglia

Mattia Furlani 40%

Sara Fantini 15%

Come avrete capito, amici di OA Sport, sarà la giornata più difficile per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Matematicamente è ancora in corsa per un bronzo nella classe Laser Radial di vela anche Chiara Benini Floriani, ma servirebbe una serie improbabile di incastri nella Medal Race. Per quanto riguarda Emanuele Camilli nell’equitazione, Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma 10 metri dei tuffi e Pietro Arese nei 1500 metri di atletica, a nostro avviso la percentuale di podio è inferiore all’1% e rientrerebbe nell’alveo dei miracoli. Da non perdere però i quarti di finale della pallanuoto femminile (Italia-Olanda alle 15.35) e del volley femminile (Italia-Serbia alle 21.00)