Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 9 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (9 AGOSTO)

NUOTO DI FONDO

Ore 7.30: 10 km uomini

Gregorio Paltrinieri ha preparato questa gara per tutto l’anno, considerandola primaria rispetto alle competizioni in vasca, dove comunque ha portato a casa un argento ed un bronzo. La grande incognita è capire se, in appena 5 giorni, avrà smaltito le fatiche di 800 e 1500 sl: a 30 anni non è scontato. Inoltre Paltrinieri non ha mai gareggiato in un fiume, con una forte corrente: come si adatterà? L’Italia avrà una carta importante anche in Domenico Acerenza. La concorrenza sarà notevole: dagli ungheresi Kristof Rasovszky e David Betlehem, ai francesi Marc-Antoine Olivier e Logan Fontaine, oltre naturalmente ai tedeschi Florian Wellbrock ed Oliver Klemet che dominarono i Mondiali 2023. Attenzione anche a due avversari in arrivo dal nuoto in corsia: il tunisino Ahmed Jaouadi e l’irlandese Daniel Wiffen.

Percentuali di medaglia

Gregorio Paltrinieri 50%

Domenico Acerenza 40%

VELA

Ore 12.13: finale kitesurf maschile

Rispetto a ieri la situazione si è complicata. Al momento Riccardo Pianosi è quarto in finale con 0 punti. Al comando lo sloveno Toni Vodisek con 2, seguito a 1 dal singaporiano Maximilian Maeder e dall’austriaco Valentin Bontus. Il primo che arriva a 3, vince. Se, ad esempio, la prima regata fosse appannaggio di Vodisek, per Pianosi arriverebbe il 4° posto (l’ennesimo per l’Italia). Servirà un’impresa speciale per arpionare almeno una medaglia.

Percentuali di medaglia

Riccardo Pianosi 15%

GINNASTICA RITMICA

Ore 14.30: finale all-around

Sofia Raffaeli si gioca una medaglia. Alla vigilia la tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova partivano in prima fila, ma quest’ultima è rimasta clamorosamente eliminata dalla finale. Nelle qualificazioni la classe 2004 ha dimostrato di potersela giocare alla pari. L’azzurra dovrà vedersela anche con la bulgara Boryana Kaleyn e l’israeliana Daria Atamanov. Servirà una gara pulita nei quattro esercizi per salire sul podio.

Percentuali di medaglia

Sofia Raffaeli 70%

SOLLEVAMENTO PESI

Ore 15.00: -89 kg uomini

Antonino Pizzolato nel 2022 era il migliore al mondo. Poi una serie di problemi alla schiena lo hanno limitato, tanto che persino la qualificazione ai Giochi è stata a lungo in bilico. L’assenza di atleti cinesi apre però degli spiragli per il podio. Il grande favorito sarà il bulgaro Karlos May Nasar, ma con tutti gli altri il siciliano può giocarsela, a patto che la condizione di forma gli consenta di attaccare quota 385 kg nel totale.

Percentuali di medaglia

Antonino Pizzolato 50%

TUFFI

Ore 15.00: finale trampolino 3 metri donne

Le prime due posizioni, neanche a dirlo, sono prenotate dalle cinesi Yani Chang e Yiwen Chen. Per il bronzo la candidata principale è l’australiana Maddison Keeney, dotata anche di coefficienti di difficoltà molto alti. A Chiara Pellacani non basterà una gara regolare come quella della semifinale. Dovrà cercare la perfezione e, possibilmente, superare i 70 punti in almeno due circostanze. Solo così potrà sperare in un podio difficilissimo.

Percentuali di medaglia

Chiara Pellacani 25%

VOLLEY

Ore 16.00: finale 3°-4° posto uomini

La batosta contro la Francia fa ancora male, ma è tempo di reagire e riportare in Italia una medaglia che manca da Rio 2016. Gli Stati Uniti sono i soliti, li conosciamo. Il blocco è sempre quello storico composto da Christenson, Holt, Russell ed Anderson. Non sarà facile, per niente. Servirà un’Italia completamente diversa rispetto alla semifinale e che abbia voglia di andare a prendersi questo bronzo.

Percentuali di medaglia

Italia 50%

CICLISMO SU PISTA

Ore 18.09: madison femminile

Poteva essere una gara importante per l’Italia, ma mancheranno sia Letizia Paternoster (probabilmente risparmiata in vista dell’omnium di domenica) sia Elisa Balsamo, evidentemente non ancora in condizione dopo il grave infortunio in cui incappò a maggio. La coppia sarà inedita e composta da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. Entrambe le azzurre non sono delle sprinter; più che partecipare ai traguardi volanti, il loro obiettivo sarà quello di guadagnare un giro. Francia, Gran Bretagna e Danimarca sembrano fuori portata.

Percentuali di medaglia

Vittoria Guazzini/Chiara Consonni 1%

ATLETICA

Ore 19.47: finale 4×100 metri uomini

Ore 20.13: finale salto triplo uomini

Con l’eliminazione della Giamaica, la staffetta dell’Italia sarebbe accreditata anche per un argento alle spalle degli inarrivabili Stati Uniti. Un ostacolo sarà rappresentato però dalla corsia 2, assegnata agli azzurri a causa della qualificazione avvenuta con il secondo tempo di ripescaggio. Rispetto alla semifinale, gli azzurri non potranno permettersi di sbagliare i cambi, inoltre servirà il ‘solito’ Filippo Tortu in versione staffetta. Ballottaggio tra Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo: chi sarà il prescelto dai tecnici? Sudafrica, Giappone e Gran Bretagna le principali avversarie del quartetto tricolore.

Nel salto triplo si profila un duello stellare tra cubani naturalizzati, ovvero lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun ed il portoghese Pedro Pichardo, con il burkinabé Hugues Fabrice Zhango come terzo incomodo. Un cubano naturalizzato lo ha anche l’Italia ed è Andy Diaz, potenzialmente in grado di giocarsela con gli avversari citati, tuttavia reduce da un infortunio agli adduttori che sembra averne ridimensionato le aspettative.

Percentuali di medaglia

Italia 4×100 55%

Andy Diaz 5%

TAEKWONDO

Ore 21.37: finale -80 kg uomini

Sappiamo quanto gli italiani fatichino a vincere quando si presentano da favoriti. Simone Alessio non solo è il n.1 del ranking mondiale, ma dovrà anche riscattare la brutta esperienza di Tokyo 2020. L’azzurro usufruirà di un bye al primo turno, dunque esordirà direttamente ai quarti contro uno tra l’uzbeko Jaysunov e l’iraniano Barkhordari. In semifinale potrebbe ritrovarsi di fronte la bestia nera Geonwoo Seo, contro il quale ha spesso fatto fatica. Oggi Simone Alessio dovrà dimostrare il suo vero valore, senza farsi opprimere dalla tensione come nella scorsa edizione.

Percentuali di medaglia

Simone Alessio 70%