Olimpiadi: Italia tra settimo e decimo posto nel medagliere. La corsa su Germania, Olanda e Corea

Siamo ormai al penultimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024. Attualmente l’Italia occupa la decima posizione nel medagliere con 11 ori, 12 argenti e 13 bronzi. Non potrà essere raggiunta dal Canada (7 ori) o da altre nazioni che seguono, dunque si confermerà almeno in top10 per l’ottava edizione consecutiva, come accade ininterrottamente da Atlanta 1996. Un dato sintomatico sullo status di potenza sportiva del nostro Paese.

Non è però escluso che il piazzamento finale possa essere migliorato, anche se sarà molto complicato. L’ipotesi più probabile è il decimo posto, ma con un po’ di fortuna l’Italia potrebbe anche salire addirittura al settimo. Bisognerà fare la corsa su Corea del Sud, Olanda e Germania. Andiamo a vedere nello specifico cosa attenderci da queste nazioni nella volata finale.

COREA DEL SUD (13-8-7)

Hanno costruito il loro medagliere con 5 ori (su 5 gare…) nel tiro con l’arco e 3 nel tiro a segno. Che differenza con l’Italia, capace di trionfare in ben 9 discipline diverse sinora: eclettismo contro specializzazione. Per agguantare gli asiatici, serviranno in primis 2 ori. Da dove possono arrivare? Di sicuro ci proverà Gianmarco Tamberi oggi, poi nell’ultima giornata andrà in scena la finale di volley femminile, ma anche Letizia Paternoster nel ciclismo su pista ed Elena Micheli nel pentathlon potrebbero provarci. Da non escludere a priori neppure le ragazze della ginnastica ritmica, anche se la Bulgaria sembra più forte. La Corea del Sud potrebbe anche rimanere ferma a quota 13 ori: la loro ultima carta sarà quella di Dabin Lee nel taekwondo. Dunque all’Italia potrebbero bastare 2 ori per scavalcare gli asiatici grazie al maggior numero di argenti.

OLANDA (13-6-10)

Altra nazione che ha le sue roccaforti, come testimoniano gli esagerati 4 ori nel canottaggio ed i due trionfi nell’hockey prato. Sostanzialmente ai tulipani resta solo il ciclismo su pista per provare a rimpinguare il bottino, in particolare nel keirin maschile dove partiranno favoriti. Se arrivassero a quota 14 ori, probabilmente diventerebbero irraggiungibili per l’Italia, salvo colpi di scena.

GERMANIA (12-9-8)

Probabilmente la più attaccabile, perché dista appena un oro. Il problema è che i tedeschi dovranno disputare ancora ben due finali, anche se entrambe da sfavoriti: quella del beach volley maschile contro la Svezia e della pallamano maschile contro la Danimarca. Inoltre la Germania sarà favorita nella sprint di ciclismo su pista con Lea Friedrich. Difficile invece che arrivino altri ori nelle ultime finali di canoa velocità, anche se non va escluso. Probabile che anche in questo caso servano due ori all’Italia per scavalcare i teutonici, ma potrebbero non bastare.