Olimpiadi, gli USA vincono il medagliere a Parigi 2024 all’ultima gara! Cina beffata per il numero di argenti

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono finite, ma hanno avuto una curiosa coda proprio nell’ultimo evento a disposizione, la finale di basket femminile al Palais Omnisports di Bercy. In modo mai così insolito, di fatto l’ultimo atto tra Francia e USA decideva di fatto chi, tra States e Cina, avrebbe portato a casa la prima posizione nel medagliere, determinata internazionalmente dal numero di ori.

La giornata, va ricordato, era iniziata con la Cina in possesso di 39 ori contro i 38 degli Stati Uniti, ed era già noto che fondamentalmente ogni cosa avrebbe potuto decidersi proprio negli eventi conclusivi. Una parità di ori, infatti, avrebbe premiato tutta la squadra a stelle e strisce, dato l’enorme numero di argenti in più (alla fine 44-27).

In particolare, alle 11:30 si è svolta la finale dei +81 kg del sollevamento pesi femminile, vinta dalla cinese Li Wenwen, il che ha portato a 40 le medaglie d’oro della Cina. Gli USA, però, avevano diverse frecce al proprio arco. Non sono però riuscite a sfruttare quelle rappresentate da Kennedy Alexis Blades (sconfitta all’Arena Champ de Mars dalla giapponese Yuka Kagami) nella lotta libera, categoria 76 kg femminile, e dal volley femminile, travolto da un’Italia semplicemente impossibile da fermare.

Le chiavi, per gli USA, sono però arrivate da due sport ben diversi. Prima è giunto il successo di Jennifer Valente nell’omnium femminile e poi, alle 17:21 ora di Parigi, si è consumato l’incredibile finale di un ultimo atto mai così sofferto per la squadra americana femminile di basket, bloccata da una splendida Francia su una partita a basso ritmo e sporca, che ha fatto tutto il gioco delle transalpine. Proprio al termine Gabby Williams ha piazzato a tempo scaduto il tiro potenzialmente buono per l’overtime, ma tutto il mondo ha visto in anticipo quello che è stato poi confermato dagli arbitri: c’era un piede sull’arco dei tre punti. Risultato: due punti, 66-67, USA vittoriosi nella finale e nel medagliere. Questo il conteggio finale: USA 40-44-42, Cina 40-27-24.