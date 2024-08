Olimpiadi, donne nettamente meglio degli uomini per l’Italia: numeri impietosi per gli ori

12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. L’Italia ha chiuso così l’avventura nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Un bottino uguale a Tokyo 2020 in termini di podi conquistati in totale, dove però competevano anche i russi, ma superiore in fatto di ori e di argenti conquistati. Un medagliere, poi, maggiormente variegato in termini di titoli a Cinque Cerchi: ben 10 le discipline coinvolte, mentre come in Giappone sono stati 19 podi in diverse pratiche.

Una dimostrazione di profondità, rafforzata anche dai 20 quarti posti e dai 25 quinti ottenuti dalla squadra nostrana. Se poi si vanno ad analizzare le eccellenze, c’è un dato che impressiona ed è quello degli ori. Nei 12 metalli più pregiati conquistati, ben 7 arrivano dalle donne, ovvero:

Squadra femminile spada

Alice D’Amato nella ginnastica artistica

Alice Bellandi nel judo

Jasmine Paolini/Sara Errani nel tennis

Marta Maggetti nella vela

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nel ciclismo su pista

Squadra volley femminile

Le affermazioni assolute a livello maschile sono state solo 3:

Nicolò Martinenghi nel nuoto

Thomas Ceccon nel nuoto

Giovanni De Gennaro nella canoa slalom

Al conto vanno aggiunti anche i due ori nelle gare mixed, ovvero Bacosi/Rossetti nel tiro a volo e Tita/Banti semplicemente fantastici nella vela e capaci di replicare l’oro di tre anni fa in Giappone. Questi risultati pongono l’accento sul sempre più importante contributo dato dal settore femminile nello sport italiano.