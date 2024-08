Nuoto, Margherita Panziera manca l’ingresso nelle semifinali dei 200 dorso alle Olimpiadi

Non è arrivata la qualificazione alle semifinali dei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Margherita Panziera. Nella Paris La Defense Arena, si temeva che la veneta non potesse esprimersi a grandissimo livello, anche per quanto aveva nuotato nel corso del Trofeo Setecolli a Roma.

Non è un caso che stamane, nella terza batteria, Margherita abbia nuotato un tempo sulla falsariga di quello al Foro Italico: 2:11.60 per lei, con un passaggio già alto ai 100 metri (1:04.61) e un cambio di ritmo che non c’è mai stato, nuotando sempre sul passo dei 33″ senza sussulti.

Sarebbe stato necessario un crono da 2:10.50 per essere nella top-16, un risultato non impossibile sicuramente per un’atleta in condizione, cosa che l’azzurra non era certamente. Ricordiamo che si parla della primatista italiana della distanza in 2:05.56, anche se questo riscontro è del 2021 a Riccione, quindi datato.

Da quel momento, tanti problemi di varia natura per la veneta, con ultimi picchi negli Europei 2022 a Roma. Alla fine della fiera, le grandi favorite hanno un po’ “giocato”. Il pensiero va all’americana Regan Smith (sesta in 2:09.61 nell’overall) e all’australiana Kaylee McKeown, primatista del mondo della distanza e campionessa olimpica in carica (2:08.89 in terza posizione). La migliore delle batterie è stata la cinese Peng Xuwei (2:08.29).