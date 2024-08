Nuoto, Carlotta Gilli e Francesco Bettella d’argento nel day-3 alle Paralimpiadi

Terza giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Sono stati due i podi odierni a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole.

Carlotta Gilli prosegue nella sua campagna degna di nota nella città degli Innamorati. L’azzurra ha fatto suo il terzo metallo personale, conquistando l’argento nei 400 stile libero S13 con il crono di 4:31.83. L’oro è stato conquistato dalla statunitense Olivia Chambers (4:29.93). A completare il podio troviamo l’ucraina Anna Stetsenko (4:36.17).

Il secondo podio di quest’oggi per l’Italia ha portato la firma di Francesco Bettella nei 50 dorso S1. Il nostro portacolori ha toccato la piastra in seconda posizione con il crono di 1:13.90 in una prova che ha visto la netta affermazione del polacco Kamil Otowoski (1:07.95). L’ucraino Anton Kol si è messo al collo il bronzo in 1:14.44.

Poco fortunata Angela Procida nella Finale dei 50 dorso S2. La nuotatrice tricolore per soli 2 centesimi non è riuscita a ottenere il bronzo (1:10.97), preceduta nel caso specifico dalla spagnola Teresa Perales (1:10.95). L’oro è andato all’atleta di Singapore, Yip Pin Xiu (1:05.99) davanti alla messicana Haidee Viviana Aceves Perez (1:08.96) e appunto all’iberica.