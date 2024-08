Nuoto artistico, l’Italia chiude all’ottavo posto al termine della routine acrobatica. Oro alla Cina

Si è conclusa in maniera negativa la prova a squadre del nuoto artistico in queste Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerna la Nazionale italiana. Dopo il programma tecnico e libero, oggi il punteggio che sommato agli altri ha regalato le medaglie alle compagini al via è stato determinato dalla routine acrobatica.

Nell’Aquatics Centre si sperava che le ragazze nostrane riuscissero a trovare magia e precisione nel loro esercizio, ma non è stato così. Le azzurre hanno rappresentato il tema “Le maschere di Venezia“, ma non sono riuscite a impressionare più di tanto la giuria.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno ottenuto in questa routine lo score di 241.9866 e, considerando gli score di tecnico e libero, hanno totalizzato 845.9670. Un risultato che si è tradotto in un ottavo posto che non può soddisfare.

Una routine nella quale la Cina ha confermato la sua netta superiorità, ottenendo questa sera il punteggio di 283.6934 e il totale di 996.1389. In seconda posizione ha terminato la squadra degli Stati Uniti, autrice dello score di 271.3166 quest’oggi e di 914.3421 nel totale. Il bronzo è stato conquistato dalla Spagna, con 267.1200 nella prova odierna e 900.7319 nel totale.