Nuoto artistico, Italia settima dopo il libero della squadra alle Olimpiadi. Cina padrona

Si è conclusa all’Aquatics Centre, la casa del nuoto artistico in queste Olimpiadi 2024 di Parigi, la routine del libero dedicata alle squadre. Dopo il tecnico andato in scena ieri, le rappresentative nazionali hanno messo in acqua il proprio esercizio alla ricerca di leggiadria e precisione. L’Italia ha rappresentato il tema degli “Animali della giungla”.

Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, il capitano Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino avevano concluso ieri al quinto posto, un risultato rivisto dopo i ricorsi di Stati Uniti e Giappone accettati dalla giuria, dal momento che in un primo momento le nostre portacolori avevano terminato in terza posizione.

Nel libero odierno le ragazze tricolori hanno ottenuto un riscontro totale di 326.1500, con grado di difficoltà pari a 60.100, con 215.6500 negli elementi e 110.5000 nell’impressione artistica. Un riscontro che, sommando quanto fatto nel tecnico, porta a 603.9804. La Cina si è confermata dominante, considerando i 398.8917 odierni, che portano a un totale di 712.4455. Alle spalle delle cinesi troviamo gli USA (643.0255) e la Spagna (633.6119).