NASCAR, l’agosto della Cup Series continua dal Michigan

Dal Michigan International Speedway tutto è pronto per una nuova interessante fine settimana dedicato alla NASCAR Cup Series. La regular season entra nel vivo, dopo il round di domenica mancheranno infatti solamente due prove al via dei Playoffs.

I protagonisti sono pronti per dare battaglia all’interno della o FireKeepers Casino 400, manifestazione speciale viste le peculiarità della location dell’ovale che sorge nella località di Brooklyn. Stiamo parlando infatti di un catino che per certi versi ricorda la vecchia versione dell’Auto Club Speedway, il circuito ha una metratura di 2.000 miles (3.219 km) ed un banking di 18 gradi. Per anni è stato il percorso più veloce dell’intero calendario, in Michigan non sono mai stati usati infatti i ‘restritori’ a differenza di Daytona e Talladega.

Kyle Larson (2016, 2017), Ryan Blaney (2021), Joey Logano (2013), Kyle Busch (2011) e Chris Buescher (2023) sono i piloti che hanno vinto almeno una volta in Michigan che ancora sono presenti nello schieramento. Il record assoluto, invece, è attualmente di Kevin Harvick (2010, 2018, 2019, 2020, 2022), il californiano si è ritirato dalla Cup Series lo scorso anno dopo oltre 20 anni di onorata carriera.

Il 2024 potrebbe segnare la prima vittoria in casa da parte di Brad Keselowski. Il pilota e proprietario del RFK Racing (Ford #6) proverà indubbiamente a spezzare una sorta di maledizione, il 40enne ha sfiorato più volte il risultato davanti ai propri tifosi senza mai riuscire ad entrare nella Victory Lane.

L’estate della NASCAR Cup Series continua dopo il discutibile finale di Richmond che ha portato ad un provvedimento disciplinare nei confronti di Austin Dillon. Il pilota della Chevrolet #3 del RCR ha mantenuto il successo in Virginia, ma ha perso l’accesso automatico ai Playoffs dopo aver deliberatamente spinto contro le barriere all’ultimo giro la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano e la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.