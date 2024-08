NASCAR Cup Series, ultima possibilità per i Playoffs a Darlington

Ultima chiamata per i Playoffs della NASCAR Cup Series con l’edizione 2024 della Southern 500, nome ufficiale della seconda manifestazione che annualmente si tiene al Darlington Raceway (South Carolina). La bagarre è assicurata nella finale della regular season, evento differente rispetto agli ultimi anni.

La competizione che ci apprestiamo a commentare è stata infatti spostata rispetto alle ultime annate perdendo la propria posizione nel ‘Round of 16’. All’intero della ‘The Track Too Tough to Tame’ tutto può succedere, impianto unico nel proprio genere.

La gestione delle gomme è un aspetto significativo in una delle notti più lunghe della stagione, ricordiamo infatti che il Darlington Raceway è la pista più abrasiva dell’intero calendario dopo l’uscita di scena di Auto Club Speedway e la ristrutturazione dell’Atlanta Motor Speedway.

Jeff Gordon (1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2007) detiene il record di successi in questo singolo round, mentre Denny Hamlin (2010, 2017, 2021), Erik Jones (2019, 2022), Kyle Larson (2023), Brad Keselowski (2018), Martin Truex Jr. (2016) e Kyle Busch (2008) sono i piloti in azione con almeno un successo in questa corsa.

Con la vittoria di Harrison Burton della settimana scorsa a Daytona, sono ufficialmente tredici i piloti che hanno un posto assicurato per i Playoffs. Martin Truex Jr (14° a 58), Ty Gibbs (15° a 39) e Chris Buescher (16° a 21) sono virtualmente nella bagarre per il titolo grazie ai punti conquistati durante la stagione.

Ricordiamo che come sempre una singola vittoria garantisce l’accesso diretto ai Playoffs, dinamica che automaticamente toglierebbe un posto a disposizione per il ‘Round of 16’. Attualmente ai margini dell’ambita Top 16 restano Bubba Wallace (17° a -21) e Bubba Wallace (18° a -27).