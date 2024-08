NASCAR Cup Series, il Messico entra nel calendario 2025

La NASCAR Cup Series è pronta per disputare una competizione valida ai fini della stagione all’esterno del confine degli Stati Uniti d’America. Gli organizzatori hanno infatti confermato che nel 2025 vi sarà un evento a Città del Messico all’interno del medesimo tracciato che annualmente accoglie il Mondiale di F1.

Sarà un week-end storico per la NASCAR, l’ultimo round all’esterno degli USA risale infatti al 1958 con una prova al Canadian Exhibition Stadium di Toronto in Canada. Ovviamente il discorso vale per la singola Cup Series, la più importante delle tre categorie nazionali targate NASCAR (il Canada ha visto per più occasioni la Truck e l’Xfinity Series tra Mosport e Montreal).

L’evento presso l’Autódromo Hermanos Rodriguez si terrà domenica 15 giugno, il circuito in questione ha ospitato dal 2005 al 2008 delle gare valide per l’attuale NASCAR Xfinity Series con le vittorie di tre stelle dell’attuale Cup Series come Martin Truex Jr, Denny Hamlin e Kyle Busch.

Tanta attesa ovviamente per Daniel Suarez, volto di Trackhouse Racing per la Cup Series. Il messicano è il primo non americano della storia a vincere l’Xfinity Series, protagonista di primo profilo che ha già conseguito nella regular season un posto per i Playoffs 2024.

Inizia a comporsi il calendario della NASCAR 2025 che sicuramente partirà a febbraio con la tradizionale Daytona 500 e si concluderà a Phoenix a novembre. Resta l’incertezza per alcuni altri appuntamenti a partire da quali saranno i circuiti presenti nei Playoffs, un dubbio che potrebbe essere risolto entro la fine di questo week-end.