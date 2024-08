MX2, Lucas Coenen concede il bis nella gara-2 del GP Svezia. 2° Adamo

Lucas Coenen ripete quanto realizzato in gara-1 dominando anche la seconda prova in programma nel GP di Svezia per quanto riguarda il Mondiale MX2. Il belga recupera altri punti in campionato nei confronti di Kay de Wolf. Andrea Adamo e Simon Längenfelder completano il podio, nell’ordine.

Dai primi minuti un solo uomo è stato al comando: Lucas Coenen. Il 17enne belga di Nestaan Husqvarna Factory Racing 96 ha allungato sin da subito sui rivali che in qualche modo hanno provato a recuperare terreno nell’ultimo quarto d’ora d’azione.

Un ottimo Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing 80), al rientro da un infortunio che non gli ha permesso di gareggiare nel GP delle Fiandre, ha chiuso secondo con poco più di 5 secondi di ritardo. Ottima giornata anche per Simon Längenfelder (Red Bull Gas Gas Factory Racing 516), terzo all’arrivo davanti al confermato leader del Mondiale Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing 74) ed a Liam Everts (Red Bull KTM Factory Racing 72).

Delusione dopo il podio di race-1 per il danese Mikkel Haarup (Monster Energy Triumph Racing 11). Sesto posto per quest’ultimo davanti a Ferruccio Zanchi (Team HRC 73), al sudafricano Camden McLellan (Monster Energy Triumph Racing 8), all’olandese Rick Elzinga (Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team 44) ed al lettone Kārlis Alberts Reišulis (Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team 47).

Continua senza sosta il Mondiale Motocross, la settimana prossima l’appuntamento è in Olanda, prima della tappa in Svizzera. Kay de Wolf è atteso ad una risposta in casa contro il rivale belga, undici volte a segno in questo campionato.

CLASSIFICA GARA-2 MX2 GP SVEZIA 2024

1 96 Coenen, Lucas BEL HUS 34:39.588 19 1:42.389 5 1:48.039 1:46.260 1:44.564 0:28.045 0:25.345 0:27.220 0:27.429 Finish

2 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:44.591 19 0:05.003 0:05.003 1:42.791 7 1:47.365 1:45.446 1:44.838 0:27.688 0:25.830 0:26.629 0:27.218 Finish

3 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 34:46.349 19 0:06.761 0:01.758 1:43.320 8 1:43.721 1:44.163 1:46.792 0:27.545 0:24.627 0:25.844 0:25.705 Finish

4 74 de Wolf, Kay NED HUS 34:46.963 19 0:07.375 0:00.614 1:43.512 18 1:43.520 1:43.512 1:44.524 0:27.376 0:24.681 0:25.870 0:25.593 Finish

5 72 Everts, Liam BEL KTM 35:01.911 19 0:22.323 0:14.948 1:43.977 9 1:48.585 1:46.537 1:45.969 0:28.295 0:25.086 0:28.128 0:27.076 Finish

6 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 35:07.328 19 0:27.740 0:05.417 1:44.023 6 1:48.488 1:46.411 1:45.090 0:28.010 0:24.960 0:27.372 0:28.146 Finish

7 73 Zanchi, Ferruccio ITA HON 35:13.248 19 0:33.660 0:05.920 1:43.905 6 1:46.173 1:46.029 1:45.764 0:27.741 0:25.576 0:26.693 0:26.163 Finish

8 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:14.371 19 0:34.783 0:01.123 1:44.649 19 1:44.649 1:44.736 1:45.074 0:27.320 0:24.687 0:26.279 0:26.363 Finish

9 44 Elzinga, Rick NED YAM 35:19.970 19 0:40.382 0:05.599 1:44.351 6 1:48.049 1:45.332 1:45.884 0:27.790 0:25.756 0:27.089 0:27.414 Finish

10 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 35:22.200 19 0:42.612 0:02.230 1:44.458 5 1:48.370 1:45.722 1:45.425 0:28.661 0:25.383 0:26.647 0:27.679 Finish

11 22 Braceras, David ESP FAN 34:09.974 18 1:21.142 0:38.530 1:46.544 8 1:50.147 1:48.748 1:48.640 0:28.794 0:26.077 0:28.206 Inter 3

12 19 Coenen, Sacha BEL KTM 34:19.405 18 1:29.850 0:08.708 1:44.966 7 1:50.444 1:50.526 1:49.510 0:28.701 0:26.137 0:27.516 Inter