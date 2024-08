MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido tracciato di Silverstone oggi vivremo le qualifiche delle tre classi e, soprattutto, il piatto forte della giornata rappresentato dalla Sprint Race della classe regina

Sullo storico tracciato di Silverstone la classe regina si presenta alla ripartenza con Francesco “Pecco” Bagnaia (fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125.

Passando alla Moto2, al comando della graduatoria generale rimane Sergio Garcia con 147 punti che, tuttavia, mantiene solamente 7 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura, quindi in terza posizione troviamo Joe Roberts con 123 punti, contro i 108 di Fermin Aldeguer. Chiudendo con la classe più leggera, infine, sempre ampiamente in fuga David Alonso con 179 punti e un rassicurante +58 su Ivan Ortola, quindi terza posizione per Daniel Holgado a -59.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna sarà disponibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre Sky Sport 1 (201) trasmetterà i momenti clou del weekend. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in diretta e in chiaro la Sprint Race della MotoGP e le qualifiche delle 3 classi. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della MotoGP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO GRAN BRETAGNA 2024 MOTOMONDIALE

Sabato 3 agosto

Ore 09.40-10.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 10.25-10.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 11.10-11.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 11.50-12.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 12.15-12.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 13.50-14.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 14.15-14.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 14.45-15.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.10-15.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 16.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)