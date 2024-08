MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ci stiamo avvicinando ai primi. Marquez? Ho imparato da lui mentre duellavo”

Una buona gara per Marco Bezzecchi che è giunto sesto nel Gran Premio d’Austria a Spielberg. Un weekend nel quale il Bez ha pagato nella Sprint Race una partenza difficile, ma fra qualifiche e gara non ha affatto sfigurato, ottenendo probabilmente il massimo di ciò che aveva nelle corde in questo momento, arrivando dietro ai tre alieni, Bastianini e Binder.

Questa l’analisi della sua prova ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Finalmente sono riuscito ad essere più forte in staccata e a fare un po’ di sorpassi, una buona gara. Mi sono divertito, ovviamente ancora non siamo vicinissimi ai primi, però stiamo arrivando. Il lavoro di ieri è stato un grande lavoro perché abbiamo lavorato tantissimo sulla staccata e oggi mi sentivo forte anche con la gomma media e non è scontato soprattutto su una pista del genere”.

Sulla fatica fatta con l’anteriore: “Il problema della gara è stato più sulla gomma davanti per quanto riguarda la temperatura. Quando Marquez mi attaccava e mi stavo avvicinando a Binder il mio obiettivo era cercare di passare Brad, ma mi si è scaldata troppo la gomma e quindi Marc mi ha passato e sono andati via entrambi. Comunque in generale è stato un buon lavoro e un buon piazzamento. Sono partito abbastanza bene e ho dovuto spingere un po’ per portarmi quinto”.

Sul duello con Marquez: “Quando ho visto che Marc si stava avvicinando ho spinto per portarmi su Brad per sorpassarlo, ma lui stacca forte e quei giri in cui ho spinto mi hanno fatto scaldare troppo la gomma. Poi ho stressato più del dovuto anche la gomma dietro e negli ultimi giri ho gestito per portare a casa questo risultato. Non è semplice avere Marquez dietro perché è velocissimo, ma se ce l’hai dietro vuol dire che stai andando forte. Ho potuto imparare vedendolo un po’ più da vicino e mi sarà utile per le prossime gare“.