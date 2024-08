MotoGP, Enea Bastianini: “Sorpreso per questo podio! Non potevo tenere il passo di Pecco e Jorge”

Enea Bastianini sa di avere fatto il massimo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring il due-volte campione del mondo non ha lasciato scampo ai rivali vincendo per dispersione davanti a Jorge Martin e, proprio, il pilota romagnolo.

Il portacolori del team Ducati Factory ha provato a tenere il ritmo dei primi due della classe ma, con il passare dei giri, ha dovuto mollare la presa, concludendo a 7.3 secondi dal compagno di scuderia. Una gara tutto sommato tranquilla, dato che al quarto posto Marc Marquez era a 6 secondi di distacco.

Al termine della gara del Red Bull Ring, il pilota soprannominato “La Bestia” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento della mia gara. Ho fatto una buona partenza e ho provato a rimanere il più vicino possibile a Pecco e Martin, ma oggi era davvero difficile tenere il loro passo. Con il passare dei giri ho perso terreno e ho pensato a non commettere errori per un podio importante. In questo weekend ho provato tante soluzioni per trovare il bandolo della matassa, soprattutto perchè non riuscivo a forzare in ingresso di curva, per cui per come si era messo direi bene così”.

Il pilota nativo di Rimini prosegue nella sua analisi della gara austriaca: “Sinceramente aver concluso al terzo posto è assolutamente sopra le mie aspettative che avevo prima del via. Anche stamattina nel corso del warm-up ho sofferto con la gomma anteriore per cui sono davvero contento di questo podio. Cosa significa? Penso che sia la conferma che sto migliorando, quasi giro dopo giro. Non è semplice perché nei fine settimana c’è poco tempo per migliorare e, soprattutto in questa era della MotoGP, se non inizi bene al venerdì poi è dura raddrizzare la situazione”.