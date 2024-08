MotoGP, Enea Bastianini: “Ho commesso un errore in curva-2 e compromesso la mia Sprint”

In quarta posizione ha concluso la Sprint Race a Spielberg (Austria) Enea Bastianini, nell’undicesima tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito in Stiria, il romagnolo ha faticato nel corso delle qualifiche, non andando oltre il settimo tempo. La partenza nella Sprint era stata buona, ma poi un errore in curva-2 ha vanificato quanto di buono c’era stato allo start.

“Ero pieno di energia, sono arrivato troppo carico e aggressivo. Ho fatto fatica a fermare la moto, ho perso un po’ il posteriore e sono andato lungo, perdendo un sacco di posizioni“, ha ammesso Bastianini (fonte: Motorsport.com). “Posso anche dire che questo ha fatto parte del processo, ma domani ho proprio bisogno di partire in un altro modo. Devo fare qualcosa di diverso“, ha aggiunto Enea.

Ci sono però degli aspetti positivi perché il passo è stato buono e la rimonta si è concretizzata, lasciandolo ai margini della top-3: “Sono felice della mia velocità perché rispetto a ieri sono migliorato. Sono tornato al mio setup base dopo aver provato tante soluzioni, ma nessuna di queste era la strada giusta da seguire. Alla fine la gara è andata meglio delle aspettative. Ho fatto solo un errore, quello in curva-2 all’inizio, poi è andata bene. Dovrò fare un buon warmup domattina per essere pronto in gara“, ha spiegato il pilota della Ducati.

E quindi vedremo domani, nel GP classico, se Bastianini riuscirà a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle in Stiria.