Luna Rossa-Ineos Britannia, Louis Vuitton Cup: orario, programma, tv, streaming

Luna Rossa ha archiviato la seconda giornata della Louis Vuitton Cup senza riuscire a regatare. Dopo aver perso contro Team New Zealand (ma gli incroci contro il Defender non vengono conteggiati ai fini della classifica) e aver vinto contro Orient Express nella prima giornata, il sodalizio italiano avrebbe dovuto incrociare American Magic, ma il testa a testa non ha avuto luogo a causa del vento troppo leggero (6-7 nodi) che ha tenuto banco a Barcellona e che ha costretto a rinviare il confronto a lunedì 2 settembre.

I ragazzi dello skipper Max Sirena torneranno in acqua nella giornata di sabato 31 agosto per affrontare INEOS Britannia, che nella prima giornata aveva avuto la meglio su American Magic approfittando di un problema avuto dagli statunitensi in fase di pre-partenza. Si preannuncia un testa a testa davvero molto interessante contro Ben Ainslie e compagni, che però non hanno destato un’ottima pressione e che partiranno sfavoriti contro Team Prada Pirelli.

Sarà uno scontro già importante in ottica classifica generale: le prime quattro classificate al termine del doppio round robin accederanno alle semifinali, ma soltanto la prima avrà la possibilità di scegliere il proprio avversario. Luna Rossa-INEOS Britannia sarà la terza regata a partire dalle ore 14.00 in programma nella giornata di sabato 31 agosto (dunque attorno alle ore 15.20, se non ci saranno rinvii a causa del vento leggero).

Il programma sarà aperto dalla regata tra Alinghi e INEOS Britannia, poi a seguire toccherà alla sfida tra Orient Express e American Magic. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA IN LOUIS VUITTON CUP

Sabato 31 agosto

Ore 14.00 Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 14.45 circa) Orient Express vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.20 circa) INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

A seguire (ore 15.50 circa) Alinghi vs Team New Zealand (NZ non regaterà) – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 e Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.