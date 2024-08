Louis Vuitton Cup: vento ancora leggero a Barcellona? Le previsioni meteo di oggi e il campo di regata

Oggi pomeriggio andrà in scena la seconda giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nelle acque di Barcellona prosegue l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, sono in programma due regate dopo le quattro disputate nella giornata di ieri. Team New Zealand ha infatti danneggiato la propria barca e così il Defender non si presenterà per fronteggiare INEOS Britannia e Orient Express.

Luna Rossa ha battuto Orient Express ed è ora attesa dal confronto con American Magic, che ha invece perso contro INEOS Britannia a causa di un problema avuto in fase di pre-partenza (la strepitosa rimonta nella seconda parte di regata è stata vana). In palio un punto importantissimo per le dinamiche del round robin, si fronteggiano i due equipaggi più accreditati per disputare la finale della Louis Vuitton Cup. L’altro incrocio di giornata sarà quello tra gli statunitensi e Alinghi, ieri ko contro Orient Express.

Gli organizzatori hanno comunicato che si scenderà in acqua a Barcellona nel campo di regata C, le previsioni meteo parlano di un vento molto leggero (attorno agli otto nodi) che soffia da Est. Condizioni di mare piatto e senza onde, il cielo sarà leggermente nuvoloso. La situazione non è molto diversa da quella di ieri, quando la brezza era di sette nodi ed è stato necessario un rinvio di circa trenta minuti per poter dare il via alle regate.